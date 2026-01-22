uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-01-22
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.01.22 1ª página Política Concurso para projectos de requalif ...

Concurso para projectos de requalificação de duas escolas em Alenquer

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Câmara Municipal de Alenquer aprovou a abertura de procedimento para a aquisição de serviços destinados à elaboração do projecto de execução das obras de requalificação da Escola Básica Pêro de Alenquer e da Escola Secundária Damião de Goes. O contrato terá um valor base de 350 mil euros acrescido de IVA.
O projecto abrange a preparação do procedimento de contratação pública para a empreitada, prestação de esclarecimentos durante o processo e assistência técnica ao longo da execução das obras, incluindo a emissão de certificado energético e medidas de autoproteção.
A requalificação das escolas foi classificada como “P2 – Urgente”, devendo garantir melhorias na segurança, funcionalidade e eficiência das infraestruturas educativas. O projecto constitui um passo preparatório essencial para a submissão da candidatura ao Aviso - Programa Escolas, cuja data limite decorre até 30 de junho de 2026.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...