Luís Jacob, presidente da União Distrital das IPSS de Santarém - FOTO – Facebook Luís Jacob
Luís Jacob eleito presidente da União Distrital das IPSS de Santarém
Luís Jacob Jacinto foi eleito presidente da direcção da União Distrital das IPSS de Santarém. Integram ainda a equipa directiva David Catarino (vice-presidente), António Gaspar (secretário), José Carlos Rodrigues (tesoureiro) e o padre Ricardo Madeira (vogal).
A mesa da assembleia-geral da União Distrital das IPSS é liderada por José Simões Marques e tem ainda na sua composição José Godinho Maia e Isabel Paixão Salgueiro, como secretários. O conselho fiscal tem como presidente Luís Silva Amaral, sendo os vogais José Ribeiro Valbom e Filipa Isabel Martinho.
