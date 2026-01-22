uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-01-22
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.01.22 1ª página Sociedade Agronova Biotech integra a Asfertgl ...

Agronova Biotech integra a Asfertglobal e consolida liderança em biotecnologia agrícola

Decisão da plataforma reforça a sua presença em mercados-chave da Europa, América e África.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Agronova Biotech, que tem como CEO Joel Jerónimo, é uma plataforma integrada de soluções biotecnológicas para a agricultura e anunciou a incorporação da Asfertglobal, empresa portuguesa especializada em Biofertilizantes, Bioestimulantes e soluções de Biocontrol de elevado valor tecnológico.
A integração representa uma soma estratégica de talento, conhecimento, tecnologia e produtos, reforçando a missão da Agronova, que é tornar-se a referência global em biotecnologia agrícola. Ao ampliar as suas capacidades industriais e comerciais, a Agronova Biotech reforça a sua presença em mercados-chave da Europa, América e África.
A Asfertglobal acrescenta um portefólio consolidado de soluções inovadoras, uma equipa de mais de 60 profissionais e uma rede de distribuição em mais de 20 países, com especial presença em Espanha, Turquia, África do Sul, México e Estados Unidos.
Com sede em Santarém e presença em mais de 35 mercados, a Asfertglobal tem vindo a consolidar a sua posição como um dos principais intervenientes no âmbito de soluções sustentáveis, baseadas em microrganismos, extractos botânicos e moléculas de origem natural.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...