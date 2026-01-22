Agronova Biotech integra a Asfertglobal e consolida liderança em biotecnologia agrícola

Decisão da plataforma reforça a sua presença em mercados-chave da Europa, América e África.

A Agronova Biotech, que tem como CEO Joel Jerónimo, é uma plataforma integrada de soluções biotecnológicas para a agricultura e anunciou a incorporação da Asfertglobal, empresa portuguesa especializada em Biofertilizantes, Bioestimulantes e soluções de Biocontrol de elevado valor tecnológico.

A integração representa uma soma estratégica de talento, conhecimento, tecnologia e produtos, reforçando a missão da Agronova, que é tornar-se a referência global em biotecnologia agrícola. Ao ampliar as suas capacidades industriais e comerciais, a Agronova Biotech reforça a sua presença em mercados-chave da Europa, América e África.

A Asfertglobal acrescenta um portefólio consolidado de soluções inovadoras, uma equipa de mais de 60 profissionais e uma rede de distribuição em mais de 20 países, com especial presença em Espanha, Turquia, África do Sul, México e Estados Unidos.

Com sede em Santarém e presença em mais de 35 mercados, a Asfertglobal tem vindo a consolidar a sua posição como um dos principais intervenientes no âmbito de soluções sustentáveis, baseadas em microrganismos, extractos botânicos e moléculas de origem natural.