uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-01-22
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.01.22 1ª página Sociedade Álcool e infracções na estrada leva ...

Álcool e infracções na estrada levam a 41 detenções em Santarém

Guarda Nacional Republicana (GNR) de Santarém deteve 41 pessoas e registou 97 acidentes de viação durante uma operação de fiscalização e combate à criminalidade realizada ao longo de uma semana em todo o distrito.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Comando Territorial de Santarém da GNR deteve 41 pessoas durante a operação realizada entre os dias 12 e 18 de Janeiro, que teve como principais objectivos a prevenção e o combate à criminalidade violenta e fiscalização rodoviária. Entre os detidos há a destacar 16 por condução sob efeito de álcool, 12 por condução sem habilitação, seis por desobediência e dois por ofensa à integridade física. Há a registar ainda 97 acidentes e 754 autos de contra-ordenação rodoviária. Entre os autos destacam-se 137 por falta de inspecção, 41 por falta de seguro, 63 por falta de iluminação e sinalização, 29 por uso do telemóvel e 21 por condução sob efeito de álcool.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...