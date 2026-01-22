Obras em escola do Forte da Casa vão custar quase dois milhões

A empreitada de ampliação e reabilitação da Escola Básica nº1 Professor Romeu Gil, no Forte da Casa, vai agora para concurso público com um custo base de 1,85 milhões de euros, acrescidos de IVA, e um prazo de execução de 450 dias (15 meses). A abertura do procedimento para a obra foi aprovada em reunião da Câmara de Vila Franca de Xira, com os trabalhos a representarem um compromisso plurianual para os anos de 2025, 2026 e 2027.

O município decidiu que a empreitada será adjudicada a uma única entidade executante, não sendo dividida em lotes. Esta opção assenta no facto de a obra ser técnica e funcionalmente indissociável, decorrer no mesmo espaço físico e em simultâneo, e permitir uma gestão mais eficiente do contrato, da garantia e dos custos, evitando constrangimentos na coordenação dos trabalhos e salvaguardando o interesse público.

A obra visa responder às necessidades actuais da comunidade educativa, permitindo alargar a oferta educativa da escola ao ensino pré-escolar. Está prevista a criação de um jardim de infância com duas salas de actividades, com capacidade para 50 crianças dos 3 aos 5 anos, bem como a reformulação e ampliação do refeitório e da copa, a reorganização dos espaços do corpo docente e a criação de um espaço complementar para as Actividades de Animação e Apoio à Família (AAAF). A intervenção inclui ainda a requalificação dos espaços exteriores do recinto escolar, situado na Rua da Escola, na União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e do Forte da Casa.

Em termos de trabalhos, o projecto contempla a demolição parcial do edifício anexo existente, correspondente às áreas do corpo docente, no piso superior, e do refeitório, no piso inferior, numa área aproximada de 300 metros quadrados, distribuída por dois pisos.

Em substituição será construído um novo corpo de ampliação, com cerca de 730 metros quadrados de área bruta, também em dois pisos, destinado a acolher o jardim de infância, as novas áreas do pessoal docente e o novo refeitório escolar.