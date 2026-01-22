uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-01-22
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.01.22 1ª página Sociedade Salvaterra e Entidade Regional de T ...

Salvaterra e Entidade Regional de Turismo articulam valorização do território

O reforço da cooperação institucional e a definição de linhas estratégicas para a promoção turística do território marcaram uma reunião de trabalho realizada a 15 de Janeiro, em Salvaterra de Magos.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A valorização e o desenvolvimento do turismo no concelho de Salvaterra de Magos estiveram em destaque numa reunião de trabalho que juntou o município à Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo. O encontro contou com a participação da presidente da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, Helena Neves, do presidente da entidade regional, José Manuel Santos, e do vice-presidente, Pedro Beato, tendo como objectivo aprofundar estratégias conjuntas de actuação.
Durante a reunião, foram abordados diversos temas considerados de interesse estratégico e analisadas oportunidades de colaboração entre as duas entidades, com vista à dinamização da actividade turística e à promoção integrada do território.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...