Edição de 2026-01-22
Um morto em despiste de camião na EN119

Um camião, que circulava no sentido Coruche/Infantado, despistou-se na zona da Raposeira, entre o Biscainho e Courelas da Amoreirinha. Do acidente resultou a morte do condutor e único ocupante do pesado de mercadorias, tendo o óbito sido declarado no local pelo médico do INEM. O alerta para o acidente, de acordo com fonte do Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo, foi recebido pelas 09h27, tendo sido deslocado para o teatro das operações mais de uma dezena de operacionais, apoiados por seis viaturas dos meios de socorro, entre os quais os Bombeiros Municipais de Coruche, a GNR e o INEM.

