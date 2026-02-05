uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-02-05
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.02.05 1ª página Cavaleiro Andante Há muita gente com falta de noção e ...
Há muita gente com falta de noção em Vila Chã de Ourique
- foto O MIRANTE

Há muita gente com falta de noção em Vila Chã de Ourique

Há quem confunda o espaço público com a arrecadação lá de casa.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Há quem confunda o espaço público com a arrecadação lá de casa. Em Vila Chã de Ourique alguns munícipes parecem acreditar que deixar sofás, colchões e electrodomésticos avariados ao lado dos contentores é normal. Não é. Além de ilegal, revela uma preocupante falta de civismo e de respeito por quem vive, trabalha e circula na freguesia. Cuidar do espaço comum não é um favor, mas sim um dever. Infelizmente isso ainda não vem com manual de instruções.

Há muita gente com falta de noção em Vila Chã de Ourique
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...