Festival de balonismo em Coruche inviabilizado por nova rota aérea

O vereador da Câmara de Coruche Dionísio Mendes criticou a periodicidade bienal da Feira Internacional da Cortiça (FICOR), defendendo que o certame deveria ser anual para não perder centralidade enquanto marca identitária e estratégica do concelho. Em reunião do executivo, o autarca manifestou ainda preocupação com o desaparecimento do festival de balonismo de ar quente, considerando tratar-se de um evento com forte impacto turístico e projecção externa.
O presidente do município, Nuno Azevedo (PS), justificou a limitação com a nova rota aérea, explicando que o balonismo exige uma altitude mínima de 1.000 pés. A proposta de utilização do rio Sorraia para provas internacionais de canoagem foi igualmente debatida, mas o vereador Jorge Grifo considerou a iniciativa inviável, alegando que o rio não apresenta, ao longo de todo o ano, comprimento, largura e volume de água suficientes.

