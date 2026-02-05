uma parceria com o Jornal Expresso

Edição de 2026.02.05 1ª página Cultura e Lazer Fotografias de Rodrigo Vargas em ex ...

Fotografias de Rodrigo Vargas em exposição

O Centro de Estudos em Fotografia de Tomar está a acolher uma exposição de fotografia de Rodrigo Vargas, até 22 de Fevereiro. Desenvolvido no Ribatejo, território de raízes e afastamento, onde tradição e modernidade coexistem em permanente tensão, este projecto explora um espaço marcado por contrastes — entre o vazio e a memória, o familiar e o estranho, o passado e o presente. Um olhar errante e intuitivo sobre um território desconexo, mas profundamente identitário, onde cada imagem revela novas camadas de leitura e reinvenção.

