Leilão dos Cargos reconhecido como Património Imaterial de Alenquer

A Câmara de Alenquer aprovou a inclusão do Leilão dos Cargos como Património Imaterial Municipal. A festa decorre em Atouguia e mantém viva a tradição dos bolos e laranjas leiloados entre os habitantes. A proposta segue agora para aprovação da assembleia municipal.

A Câmara de Alenquer aprovou a classificação do Leilão dos Cargos como tradição a constar no Património Imaterial de Interesse Municipal. Recorde-se que o leilão acontece anualmente em Atouguia, lugar da União de Freguesias de Abrigada e Cabanas de Torres, desde tempos imemoriais, no fim-de-semana mais próximo do dia 20 de Janeiro (dia de São Sebastião).

“A comunidade não considera a manifestação em risco ou ameaçada, ainda que a sua organização esteja concentrada num reduzido número de pessoas. Vai sendo notada a dificuldade de haver gente a licitar e arrematar os cargos, até porque Atouguia é uma aldeia com pouca população”, lê-se na proposta que foi aprovada por unanimidade em reunião de câmara. A proposta vai ser agora submetida à Assembleia Municipal de Alenquer.

A bênção e o Leilão dos Cargos estão inseridos na Festa em honra do Mártir São Sebastião (e São Vicente), na capela local, organizada em articulação com a Paróquia de Abrigada e com a colectividade de Atouguia. Os cargos são montados em armações resistentes de madeira, para poderem aguentar o peso dos bolos e das laranjas. São forrados de murta e levam, no topo, um bolo redondo enfeitado com fitas encarnadas e uma ou duas laranjas. O número de bolos, em forma de ferradura, e o seu peso obedecem a uma medida certa, baseada na “quarta”, visto que há dois cargos: grande e pequeno. Quem arrematar o cargo fica com a obrigação de oferecer outro “melhorado” no ano seguinte, para ser leiloado novamente.