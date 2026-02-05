uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-02-05
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.02.05 1ª página Cultura e Lazer Peça sobre intimidade na juventude ...

Peça sobre intimidade na juventude no Teatro Virgínia

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Teatro Virgínia, em Torres Novas, acolhe o espectáculo de teatro “A Primeira Vez”, da companhia A Turma, na sexta-feira, 6 de Fevereiro, às 21h30. Com duração de 60 minutos, classificação de maiores de 14 anos e bilhete a 8,50 euros (com descontos aplicáveis), a peça propõe um olhar sensível e directo sobre a juventude, abrindo espaço à reflexão sobre afectos, vulnerabilidade e descoberta. Com texto original e encenação de Tiago Correia, o espectáculo é interpretado por Francisca Sobrinho e Rafael Paes.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...