Peça sobre intimidade na juventude no Teatro Virgínia
O Teatro Virgínia, em Torres Novas, acolhe o espectáculo de teatro “A Primeira Vez”, da companhia A Turma, na sexta-feira, 6 de Fevereiro, às 21h30. Com duração de 60 minutos, classificação de maiores de 14 anos e bilhete a 8,50 euros (com descontos aplicáveis), a peça propõe um olhar sensível e directo sobre a juventude, abrindo espaço à reflexão sobre afectos, vulnerabilidade e descoberta. Com texto original e encenação de Tiago Correia, o espectáculo é interpretado por Francisca Sobrinho e Rafael Paes.
