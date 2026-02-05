Santarém com 345 mil euros para projectos culturais

Candidaturas ao Programa de Apoio ao Associativismo e Agentes Culturais podem ser feitas a partir de 1 de Fevereiro.

A Câmara de Santarém abre domingo, 1 de Fevereiro, as candidaturas ao PAAAC – Programa de Apoio ao Associativismo e Agentes Culturais, que tem alocados 345 mil euros destinados ao apoio de projectos culturais desenvolvidos no concelho. As candidaturas estão abertas para as seguintes modalidades: actividade permanente (programa anual); actividade pontual e festivais; investimento e aquisição de equipamento.

O município informa que são elegíveis projectos enquadrados nas áreas culturais definidas no Regulamento do PAAAC, nomeadamente teatro, música, dança e expressão corporal, cultura tradicional, artes plásticas, pesquisa, investigação, documentação e arquivo, bem como projectos transdisciplinares.

O procedimento e as condições das candidaturas constam do Edital n.º 12/2026, aprovado por despacho do presidente da Câmara de Santarém, datado de 29 de Janeiro de 2026, ao abrigo do Regulamento do PAAAC em vigor, estando disponíveis no portal do município na Internet (www.cm-santarem.pt).