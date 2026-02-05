uma parceria com o Jornal Expresso

Edição de 2026.02.05

"Sempre que a Revista Canta" em Vila Nova da Barquinha

“Sempre que a Revista Canta” em Vila Nova da Barquinha

O Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha acolhe, no dia 14 de Fevereiro, o espectáculo de teatro “Sempre que a Revista Canta”. Em cena vão estar rábulas originais interpretadas por Vítor Emanuel, Maria Tavares e Raquel Caneca, três nomes bem conhecidos do panorama teatral nacional, que conduzem o público por uma noite de riso e reflexão.
O elenco conta ainda com a participação especial de Cidália Moreira, a eterna “Cigana do Fado”, figura incontornável da cultura portuguesa, que regressa ao contacto directo com o público numa digressão nacional, depois de ter integrado três revistas no Parque Mayer nos últimos anos. A artista interpreta alguns dos seus temas mais populares, num regresso às grandes salas que promete momentos de emoção.

