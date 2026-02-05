Sexo, loucura e outros temas com Eduardo Madeira no Centro Cultural Do Cartaxo

O novo espectáculo de Eduardo Madeira, “Grande Entre os Assassinos”, já tem estreia marcada no Centro Cultural do Cartaxo, dia 28 de Março, pelas 21h30. Naquele que é o seu primeiro espectáculo a solo de stand up comedy em 12 anos, o humorista revisita vários momentos da sua vida, desde a morte do irmão, ser testemunha num processo de violência doméstica, a ver-se envolvido numa história com assassinos. O espectáculo assume um tom confessional, em que podemos ver o homem que está para lá da figura pública, numa exibição a solo que promete ser um murro no estômago para uns e um murro nos queixos para outros.