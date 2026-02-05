Teatro-Estúdio Ildefonso Valério de Alverca apresentou programação

O Teatro-Estúdio Ildefonso Valério (TEIV) de Alverca, equipamento cultural do município de Vila Franca de Xira, apresentou publicamente a sua programação artística para este ano no domingo, 1 de Fevereiro, em Alverca do Ribatejo. A sessão assinalou um momento particularmente simbólico: a celebração dos 40 anos de actividade artística da companhia Cegada, entidade residente no TEIV. A programação resulta de uma parceria entre a Câmara de Vila Franca de Xira, a Direcção-Geral das Artes e a companhia Cegada, reafirmando um projecto cultural sustentado, atento às questões da contemporaneidade e profundamente ligado à comunidade.

No contexto das comemorações dos 40 anos, a Cegada apresenta, ao longo de 2026, uma programação diversificada, com mais de 40 sessões públicas, que conjuga criação própria, reposições, acolhimentos artísticos e ciclos programáticos dirigidos a diferentes públicos. “Uma programação que cruza memória e futuro, diversidade estética e compromisso cívico”, refere.

Em 2026, o TEIV mantém uma forte aposta no acolhimento de companhias de referência do teatro nacional, destacando-se O Senhor Ibrahim e as Flores do Corão, de Eric-Emmanuel Schmitt, pelo Teatro Meridional, e Oleanna, de David Mamet, pela ACTA – A Companhia de Teatro do Algarve.

A programação organiza-se ainda em ciclos temáticos, nomeadamente o Ciclo de Teatro para a Infância, entre 25 de Abril e 17 de Maio, com acolhimento de criações de companhias como O Teatrão, a Companhia de Teatro de Braga e espectáculos da companhia Cegada; o Ciclo de Teatro Escolar, de 30 de Maio a 21 de Junho, desenvolvido pelo Serviço Educativo do TEIV em parceria com agrupamentos escolares e a Universidade Sénior de Vila Franca de Xira; e a Festa do Cinema Italiano, nos dias 17 e 18 de Abril, reforçando a ligação ao cinema europeu.