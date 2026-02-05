uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2026-02-05
Homem de 65 anos detido na Póvoa de Santa Iria por incumprimento de pena
Homem de 65 anos detido na Póvoa de Santa Iria por incumprimento de pena

A PSP deteve um sexagenário que violou as medidas de vigilância electrónica impostas pelo tribunal. O homem foi conduzido a estabelecimento prisional.

A PSP deteve, na Póvoa de Santa Iria, um homem de 65 anos sobre o qual pendia um mandado de detenção, fora de flagrante delito, por incumprimento de pena já transitada em julgado, designadamente prisão domiciliária sob controlo através de dispositivo de vigilância electrónica.
O homem cumpria pena pela prática de um crime de desobediência, cometido em 2025, somando ainda outras cinco detenções pela mesma tipologia de crime, registadas pela PSP desde 2012. Segundo a polícia, o comportamento do suspeito “revela uma predisposição” para reincidir, afastando os fundamentos de prevenção especial que estiveram na base das condenações anteriores.
O sexagenário foi detido e conduzido a estabelecimento prisional para cumprimento da pena de prisão decretada.

