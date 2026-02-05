Academia de Arco Histórico de Thomar em destaque na gala da Federação

A Associação Thomar Honoris esteve presente na Gala Final da Federação dos Arqueiros e Besteiros de Portugal, no Entroncamento, domingo, 25 de Janeiro, onde a Academia de Arco Histórico Thomar foi distinguida e galardoada pelos seus resultados durante a época.

Os resultados obtidos pela Academia de Arco Histórico Thomar confirmaram o trabalho desenvolvido ao longo da época, com vários pódios individuais. Pedro Gil foi um dos atletas em maior evidência, ao conquistar o 1.º lugar no Campeonato de Campo, o 3.º lugar no Campeonato de Sala e no Campeonato de Caça, além de um 3.º lugar no Roteiro dos Castelos (HLB’). No mesmo roteiro, Filipe Martins alcançou o 2.º lugar.

Destaque ainda para os primeiros lugares de Santiago Martins (HLB Infante), Sofia Lopes (HLB Mancebo) e Miguel Santos (MC – Besta), bem como para os restantes pódios conquistados por Carla Paes, João Oliveira, Helena Rodrigues e Eva Paes, em diferentes categorias. Em termos colectivos, a Academia garantiu o 3.º lugar no Troféu Filipe Campaniço, um reconhecimento que reforça a consistência competitiva da equipa ao longo da temporada.

No discurso proferido durante a cerimónia, o presidente da Associação Thomar Honoris, Filipe Pires, destacou “o esforço incansável de todos os atletas”, bem como a dedicação do responsável da academia, Eugénio Moura, e o contributo técnico dos treinadores Eugénio Moura, no Arco Histórico, e Miguel Santos, na Besta Histórica.

A gala ficou ainda marcada pela menção honrosa atribuída a Pedro Gil, por ter concluído a totalidade das 29 provas oficiais da Federação, um feito raro que evidencia um percurso de dedicação e resiliência exemplares.