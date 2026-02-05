Atletas do Ateneu Cartaxense conquistam cinco medalhas no Nacional de Tiro com Arco

Atletas do Ateneu Artístico Cartaxense estiveram em destaque na 10.ª Prova do Campeonato Nacional de Sala de Tiro com Arco, realizada no Pavilhão Municipal da Costa da Caparica.

Os atletas do Ateneu Artístico Cartaxense estiveram em evidência na 10.ª Prova do Campeonato Nacional de Sala de Tiro com Arco, realizada no dia 25 de Janeiro, no Pavilhão Municipal da Costa da Caparica, onde conquistaram um total de cinco medalhas. A prova, organizada pela Federação Portuguesa de Tiro com Arco, contou com a participação de atletas de vários clubes do país. O Ateneu Artístico Cartaxense esteve representado por João Henriques, dirigente e capitão de equipa, e por cinco arqueiros formados no âmbito do programa Paulo Archery Academy.

Em Arco Recurvo Olímpico, Rodrigo Henriques conquistou a medalha de ouro no escalão de Cadetes Homens. Na categoria de Arco Barebow, Elisabete Janeiro venceu a competição no escalão de Seniores Senhoras, arrecadando igualmente a medalha de ouro. No escalão de Seniores Homens, João Rodrigues alcançou o terceiro lugar do pódio, garantindo a medalha de bronze. Nas provas por equipas mistas de Arco Barebow Seniores, a dupla composta por Elisabete Janeiro e João Rodrigues alcançou o segundo lugar, conquistando a medalha de prata. Também a equipa mista de Veteranos, formada por Maria Laia e José Santos, terminou a competição no segundo lugar, arrecadando igualmente a medalha de prata. Maria Laia alcançou ainda o quarto lugar individual no escalão de Veteranos Senhoras.

No total, o Ateneu Artístico Cartaxense somou três pódios individuais e dois pódios por equipas. A direcção do clube congratulou os atletas pelos resultados alcançados, sublinhando o trabalho desenvolvido na modalidade.