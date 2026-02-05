uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-02-05
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.02.05 1ª página Desporto Atletas do Cartaxo distinguidos no ...

Atletas do Cartaxo distinguidos no Troféu BTT Ribatejo Norte

Quatro atletas da Roda Livre Cartaxo Team subiram ao pódio na gala de entrega de troféus do Troféu BTT Ribatejo Norte, realizada no Instituto Politécnico de Tomar, após uma época marcada por bons resultados nas categorias de masters.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A equipa Roda Livre Cartaxo Team esteve em destaque na Gala de Apresentação e Entrega de Troféus do Troféu BTT Ribatejo Norte, que decorreu no auditório do Instituto Politécnico de Tomar. O evento reuniu atletas, equipas e parceiros da competição, servindo também de momento de arranque oficial da época desportiva de 2026. Os atletas cartaxenses conquistaram o primeiro lugar colectivo na categoria de sprint, fruto dos resultados alcançados ao longo da época de 2025.
Individualmente, foram distinguidos Paulo Simões, campeão Master 35, João Chagas, campeão Master 45, Márcio Timóteo, segundo classificado em Master 45, e Guilherme Lopes, terceiro classificado em Master 50. A cerimónia teve como principal objectivo reconhecer o desempenho dos atletas ao longo da última temporada e apresentar o calendário de provas para o novo ano competitivo, que contará com várias iniciativas ao longo de 2026.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...