Atletas do Povoense em bom plano nos campeonatos de marcha
Atletas do Povoense destacaram-se nos campeonatos nacionais de marcha em estrada - FOTO UAP

Atletas do Povoense em bom plano nos campeonatos de marcha

Ana Macedo, atleta da secção de atletismo do União Atlético Povoense, ficou em terceiro lugar nos 10 quilómetros de marcha no escalão F50, nos campeonatos nacionais de marcha em estrada de seniores e veteranos. A prova disputou-se em Porto de Mós. Já em Leiria, o atleta Pedro Carmona competiu nos campeonatos distritais de marcha, obtendo o primeiro lugar.

