Caminhadas pela inclusão em Paço dos Negros

A Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim e a Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Paço dos Negros vão organizar, na última sexta-feira de cada mês, uma Caminhada Inclusiva, com um percurso de cinco quilómetros e encontro marcado para as 20h00 na sede da junta de freguesia. A iniciativa destina-se a crianças, jovens e adultos com diferentes condições, promovendo um ambiente onde “ninguém fica para trás”, privilegiando o convívio, a partilha e o fortalecimento dos laços comunitários.

Paralelamente a esta vertente inclusiva, a associação tem-se afirmado também no plano competitivo. No dia 17 de Janeiro, no Trail Serra d’Aire 2026, Ricardo Rodrigues alcançou o terceiro lugar do Open 38km 2000D+, no escalão M40, levando a equipa de Paço dos Negros ao pódio. Na mesma prova, Pedro Miguel Ferreira terminou na 46.ª posição da geral e 18.º sénior, enquanto Zé Vítor foi 29.º da geral e 16.º dos M35 no Trail Curto 18km 670D+.

Os bons resultados estenderam-se ainda ao asfalto, com Tiago Andrónico a completar os 10 quilómetros do Campeonato Nacional de Estrada 2026 em 35 minutos e 21 segundos, alcançando o 165.º lugar da geral e o 46.º no escalão de Veteranos M35.

Fundada em Dezembro de 2023, a Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Paço dos Negros conta actualmente com cerca de meia centena de membros, distribuídos pelas modalidades de trail running, corrida de estrada e caminhadas. Às quartas-feiras, às 20h00, promove também uma caminhada com encontro na sede da associação, aberta à população em geral, reforçando a aposta simultânea no desporto, na inclusão e na participação comunitária.