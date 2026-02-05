Campo de basquetebol reabilitado em Samora Correia

O campo de basquetebol de Samora Correia foi reabilitado no âmbito do projecto “3X3 BasketArt”, promovido pela Federação Portuguesa de Basquetebol, cruzando a prática desportiva com a arte urbana. O espaço, situado na Rua António Pina Cabral, entre a zona do Brejinho e a Urbanização do Brejo, junto ao skate park da cidade, presta homenagem a três referências nacionais da modalidade: Ticha Penicheiro, Mary Andrade e Neemias Queta. Pensado como um local aberto à comunidade, o campo assume-se como um espaço inspirador para a prática do basquetebol 3X3, promovendo estilos de vida activos, o convívio entre gerações e o cuidado do espaço público.