Casa do Benfica de Abrantes em bom plano no duatlo cross

A equipa de triatlo da Casa do Benfica de Abrantes iniciou a época desportiva de 2026 com destaque no XVI Duatlo Cross João Campos, realizado no Parque Urbano de São Lourenço, em Abrantes, alcançando o 8.º lugar colectivo masculino e vários pódios individuais nos respectivos escalões.
A prova marcou o arranque oficial da época de Triatlo 2026 da Federação de Triatlo de Portugal e foi pontuável para o Campeonato Nacional de Clubes de Cross. O evento foi organizado pela Câmara de Abrantes, em parceria com a Aventurirequinte – Clube de Triatlo de Abrantes, contando com o apoio técnico da Federação de Triatlo de Portugal.
A Casa do Benfica em Abrantes esteve representada por sete atletas, com destaque para os resultados individuais alcançados. Raquel Vital venceu o escalão 20–24 anos, Luís Quintas conquistou o segundo lugar no escalão 50–54 e Nuno Gomes subiu ao terceiro lugar do pódio no escalão 55–59.
A época de 2026 fica ainda marcada pelo crescimento da equipa de Triatlo da Casa do Benfica em Abrantes, que conta actualmente com dez atletas, incluindo uma atleta feminina, reflectindo a consolidação e ambição do projecto desportivo do clube no panorama nacional.

