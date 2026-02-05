Entroncamento recebe Estafeta da Família

O Clube de Lazer, Aventura e Competição do Entroncamento (CLAC) promove, no dia 22 de Fevereiro, a 4.ª edição da Estafeta da Família, uma prova de atletismo que aposta na promoção da actividade física em contexto familiar, envolvendo participantes de todas as idades.

A iniciativa tem como principal objectivo incentivar a prática desportiva conjunta entre diferentes gerações, reunindo pais e filhos, bem como avós e netos, num ambiente de convívio, lazer e competição saudável. A prova, já consolidada no calendário desportivo local, pretende reforçar os valores do desporto, da cooperação e do bem-estar físico.

Organizada pelo CLAC, a estafeta assume-se como um evento inclusivo, visando aproximar as famílias da prática regular de exercício físico e dinamizar a vida desportiva do concelho do Entroncamento. Ao longo das edições anteriores, a iniciativa tem registado uma adesão crescente, afirmando-se como um momento de encontro entre gerações através do atletismo.