Feira de Abril do Entroncamento pode voltar a ter concurso de bandas

A possibilidade de integrar um concurso de bandas no programa da Feira de Abril do Entroncamento foi discutida na última reunião de câmara, por proposta do vereador Mário Balsa (PS). A iniciativa, que já fez parte das festas do concelho em anos anteriores, foi apontada como uma forma de dinamizar o evento e atrair mais público.

Segundo Mário Balsa, o concurso de bandas foi “um evento que ficou perdido no tempo”, mas que teve um papel importante na formação de vários jovens músicos do concelho. O autarca defendeu que a retoma da iniciativa poderia contribuir para a animação da Feira de Abril, acrescentando que o município poderá disponibilizar equipamentos e palcos para viabilizar o evento.

O presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, Nelson Cunha (Chega), mostrou-se receptivo à proposta, referindo que irá avaliar a disponibilidade dos meios técnicos e a logística necessária à organização do concurso. “Se fizermos, fazemos bem”, afirmou, sublinhando a importância de garantir qualidade na concretização da iniciativa. Na mesma reunião foi apresentada a organização geral da Feira de Abril, que estará estruturada em três áreas distintas. A zona de diversões contará com pistas de automóveis, pistas infantis de carrinhos de choque, carrossel e pista americana. A zona de restauração inclui a venda de farturas, pipocas, algodão doce, bifanas e cachorros. Já a zona de artesanato será dedicada a produtos de artesanato local e étnico. A Feira de Abril é um evento cultural organizado pelo município do Entroncamento, com enfoque na promoção da diversão familiar, da gastronomia e do artesanato local.