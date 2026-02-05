uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-02-05
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.02.05 1ª página Desporto Feira de Abril do Entroncamento pod ...

Feira de Abril do Entroncamento pode voltar a ter concurso de bandas

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A possibilidade de integrar um concurso de bandas no programa da Feira de Abril do Entroncamento foi discutida na última reunião de câmara, por proposta do vereador Mário Balsa (PS). A iniciativa, que já fez parte das festas do concelho em anos anteriores, foi apontada como uma forma de dinamizar o evento e atrair mais público.
Segundo Mário Balsa, o concurso de bandas foi “um evento que ficou perdido no tempo”, mas que teve um papel importante na formação de vários jovens músicos do concelho. O autarca defendeu que a retoma da iniciativa poderia contribuir para a animação da Feira de Abril, acrescentando que o município poderá disponibilizar equipamentos e palcos para viabilizar o evento.
O presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, Nelson Cunha (Chega), mostrou-se receptivo à proposta, referindo que irá avaliar a disponibilidade dos meios técnicos e a logística necessária à organização do concurso. “Se fizermos, fazemos bem”, afirmou, sublinhando a importância de garantir qualidade na concretização da iniciativa. Na mesma reunião foi apresentada a organização geral da Feira de Abril, que estará estruturada em três áreas distintas. A zona de diversões contará com pistas de automóveis, pistas infantis de carrinhos de choque, carrossel e pista americana. A zona de restauração inclui a venda de farturas, pipocas, algodão doce, bifanas e cachorros. Já a zona de artesanato será dedicada a produtos de artesanato local e étnico. A Feira de Abril é um evento cultural organizado pelo município do Entroncamento, com enfoque na promoção da diversão familiar, da gastronomia e do artesanato local.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...