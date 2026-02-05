Paço dos Negros joga em casa o passaporte para a final da Taça Inatel

A ADCR Paço dos Negros entra em campo este sábado, 7 de Fevereiro, com um objectivo claro: garantir um lugar na final da Taça Fundação Inatel. Pela frente terá a formação dos Lobos do Carvalhal, numa meia-final que promete emoção até ao último minuto. O encontro está marcado para as 15h00, no Complexo Desportivo de Paço dos Negros, palco onde a equipa da casa aposta no factor casa e no apoio dos adeptos para superar um adversário que chega motivado a esta fase decisiva da competição.

A ADCR Paço dos Negros apela à mobilização da população para encher as bancadas do recinto desportivo, situado na Rua do Campo da Bola, numa tarde que pode ficar marcada na história do clube e da freguesia. Em jogo está muito mais do que um resultado: está a ambição de alcançar a final e lutar pelo troféu da Taça Fundação Inatel.