União de Santarém estreia-se sábado na fase de apuramento do campeão da Liga 3

A União de Santarém vai estrear-se na fase de apuramento do campeão da Liga 3 em futebol no próximo sábado, 7 de Fevereiro, com a recepção ao CD Mafra, com o encontro marcado para as 19h30. Seguem-se, na primeira volta deste mini campeonato com oito equipas, Trofense (fora), Vitória de Guimarães B (casa), Académica de Coimbra (fora), Os Belenenses (casa), Amarante (casa) e Varzim (fora). Na segunda volta inverte-se a localização dos jogos. Os dois primeiros classificados sobem à 2ª liga de futebol profissional. O terceiro classificado disputa um play-off com o antepenúltimo classificado da 2ª Liga.

