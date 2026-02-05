Vicente Silva conquista título nacional de cadetes em judo
O atleta da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, Vicente Silva, sagrou-se campeão nacional de cadetes no campeonato de sub-18 em judo, que decorreu em Aveiro. A representar a Gualdim Pais estiveram também Leonor Poiares e Bernardo Alfaiate. No segundo dia da competição, disputou-se a prova por equipas, com a Gualdim Pais a alcançar o terceiro lugar. Vicente Silva venceu todos os combates e sagrou-se campeão nacional da categoria -81kg. Esta foi a quarta medalha nacional e a terceira de ouro para o jovem. Leonor Poiares conduziu o primeiro combate, mas não conseguiu superar a adversária, terminando a prova sem classificação na categoria -57kg. Já Bernardo Alfaiate entrou a vencer na primeira luta, mas nas segunda e terceira lutas saiu derrotado, terminando na 9° posição da categoria -55kg.
Na disputa pelos títulos nacionais de equipas, a Gualdim Pais, que defendia o título da época passada, foi à luta com os jovens Vicente Silva, Gustavo Francisco, Bernardo Alfaiate, António Soares e Adán Valencia.