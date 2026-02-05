uma parceria com o Jornal Expresso

Edição de 2026.02.05

Alcanena recebeu seminário sobre olival tradicional

Alcanena acolheu a segunda edição do Seminário “Olival Tradicional – Sustentabilidade e Competitividade”, realizado a 2 de Fevereiro no Cine‑Teatro S. Pedro. A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de Alcanena e pela Associação para a Promoção do Olival e Azeite de Aire e Candeeiros (APOAC), reuniu especialistas para debater estratégias de valorização dos azeites virgem extra e o património cultural associado ao olival.
O encontro contou com intervenções de produtores, investigadores e profissionais do sector, e encerrou com a apresentação dos azeites certificados pela Marca Coletiva “Olivedos do Carso”, produzidos na campanha de 2025 pelos associados da APOAC. Os participantes puderam ainda degustar petiscos preparados pela Chef Tânia Pereira. A iniciativa teve os apoios da Comissão de Cogestão do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros e da ADSAICA (Associação de Desenvolvimento das Serras de Aire e Candeeiros).

