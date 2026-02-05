uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2026-02-05
Edição de 2026.02.05

Centro do país ganha roteiro para uma década de crescimento sustentável

O Governo aprovou o Programa Regional de Ordenamento do Território do Centro (PROT Centro), um documento estratégico que traça os principais eixos de desenvolvimento territorial, económico e social da Região Centro até 2036. A decisão foi tomada em Conselho de Ministros, segundo comunicado divulgado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro). O novo quadro de referência pretende reforçar a competitividade e promover um desenvolvimento sustentável na região, integrando políticas fundamentais nas áreas da economia, demografia, inovação, educação, habitação, saúde, sustentabilidade ambiental, energia, conectividade e organização do sistema urbano.
Em comunicado, a presidente da CCDR Centro, Isabel Damasceno, salientou que o PROT Centro é um instrumento estratégico essencial para enfrentar desafios estruturais e promover coesão territorial e bem‑estar das populações. A responsável sublinhou ainda a importância de valorizar o conhecimento e a inovação como vectores de desenvolvimento regional. O processo de elaboração do programa envolveu um conjunto de especialistas, universidades e institutos politécnicos da região, bem como a participação de agentes e entidades locais. Com este novo instrumento de planeamento territorial, pretende-se orientar investimentos públicos e privados e fortalecer as bases para um crescimento equilibrado e sustentável.

