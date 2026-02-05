uma parceria com o Jornal Expresso

Economia

Coruche acolhe Centro de Empreendedorismo de Impacto da Lezíria do Tejo

Um novo instrumento de apoio à criação de negócios com impacto social vai passar a operar a partir de Coruche, envolvendo o município e duas entidades da economia social numa parceria financiada por fundos europeus.

O município de Coruche assinou, dia 22 de Janeiro, na Startup Coruche Empreende, um protocolo de cooperação com a Associação Tempos Brilhantes (ATB) e a Social Entrepreneurs Agency, CRL (SEAcoop), no âmbito do projecto CEILT - Centro de Empreendedorismo de Impacto da Lezíria do Tejo. O CEILT é uma iniciativa apoiada por fundos da União Europeia, através do programa Portugal Inovação Social, e tem como objectivo promover a criação de auto-emprego e o reforço da empregabilidade, apostando no desenvolvimento de competências empreendedoras e no acesso a uma rede de apoio à criação, incubação e aceleração de negócios locais com impacto social.
No âmbito do protocolo celebrado, as entidades envolvidas comprometem-se a desenvolver acções de sensibilização, capacitação, incubação e aceleração de projectos, com enfoque no empreendedorismo de base local, em modelos de gestão colaborativos e na criação de respostas inovadoras para os desafios sociais identificados no território da Lezíria do Tejo.

