CUF passa a ter participação maioritária no Grupo HPA

Integração permite uma presença efectiva em todas as regiões do país.

A CUF concluiu a aquisição de uma participação maioritária de 75% no Grupo HPA Saúde, grupo hospitalar com forte implantação nas regiões do Algarve, do Alentejo e da Região Autónoma da Madeira.

A assinatura do contrato de compra e venda, na manhã de 30 de Janeiro, é considerada pela CUF como uma etapa determinante no seu desenvolvimento enquanto rede nacional de cuidados de saúde, ampliando a sua presença territorial e reforçando a capacidade de disponibilizar cuidados diferenciados e de elevada qualidade em todo o país.

“A integração do Grupo HPA Saúde permite colocar ao serviço de novas geografias a experiência acumulada da CUF ao longo de 80 anos, valorizando simultaneamente o conhecimento e o trabalho desenvolvido pelas equipas do HPA, bem como a sua forte ligação às comunidades que servem”, é referido em comunicado.

Com esta operação, a rede CUF passa a contar com 17 hospitais, 35 clínicas, 13 centros de saúde e um instituto, num total de 66 unidades de saúde, estando agora presente em todas as regiões do país: Norte, Centro, Lisboa, Alentejo, Algarve, Região Autónoma dos Açores e Região Autónoma da Madeira.