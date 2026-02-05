Empreitada no Entroncamento esteve em risco por divergências com anterior executivo

Construção de oito blocos de habitação a custos controlados, entre as ruas Coronel Joaquim Estrela de Triaga e das Gouveias, foi prorrogada por 366 dias.

A Câmara Municipal do Entroncamento aprovou por unanimidade a prorrogação por 366 dias da empreitada de construção de oito blocos de habitação a custos controlados, entre as ruas Coronel Joaquim Estrela de Triaga e das Gouveias. A obra destina-se sobretudo ao realojamento de famílias do Bairro Frederico Ulrich, tendo o presidente da câmara, Nelson Cunha, afirmado que a mesma esteve em risco de não ser concretizada, devido a desentendimentos e falta de comunicação entre o empreiteiro e o executivo anterior.

O presidente da câmara explicou que o actual executivo herdou a empreitada numa situação complicada e até a enfrentar a possibilidade de não concluir a obra e de ter de devolver a totalidade do financiamento europeu. Para inverter a situação, o executivo iniciou imediatamente contacto com o empreiteiro, realizando “inúmeras” reuniões de forma a ultrapassar divergências e garantir a continuidade da obra. Nelson Cunha sublinhou ainda que o apoio de 100% do PRR está condicionado à exigência de todas as habitações terem de estar atribuídas e ocupadas até Junho de 2026 e que caso esse prazo não seja cumprido, o município terá de devolver a totalidade do financiamento recebido. Face a esse risco, o executivo considerou “necessária” a prorrogação do prazo por mais 366 dias e a revisão do contrato, bem como a alteração do plano de trabalhos e de pagamentos e o encerramento dos procedimentos de aplicação de sanções contratuais antes previstas. “Estávamos a ver isto com maus olhos no início e foi um ónus muito pesado, mas conseguimos avanços muito significativos, com o empreiteiro a querer trabalhar connosco”, sublinhou. O presidente explicou também que um dos grandes problemas era a necessidade de alterar os painéis pré-fabricados previstos, tendo sido encontrada uma solução técnica equivalente.

Recorde-se que, tal como noticiou O MIRANTE, em 2023 a câmara do Entroncamento aprovou a construção de 64 apartamentos destinados ao realojamento de famílias do Bairro Frederico Ulrich, no âmbito da primeira fase da Estratégia Local de Habitação. A empreitada tem um investimento de quase oito milhões de euros e prevê a construção de oito blocos de habitação a custos controlados, com apartamentos T2 e T3, bem como novos arruamentos, estacionamentos e espaços verdes.