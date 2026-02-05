EPAL moderniza rede de abastecimento com obra de 6,3 milhões em Alenquer

A EPAL colocou em funcionamento pleno a rede de abastecimento de água em alta de Alenquer, um investimento de 6,3 milhões de euros complementar ao Aqueduto do Alviela. De acordo com a empresa, trata-se de um investimento estruturante que permite melhorar o abastecimento em alta aos municípios de Alenquer, Mafra, Torres Vedras, Arruda dos Vinhos e Sobral de Monte Agraço, de acordo com as melhores práticas do século XXI, tendo sido concebido em estreita articulação com os municípios servidos.

“Esta intervenção garante elevados padrões de qualidade da água, eficiência operacional e resiliência do sistema, constituindo um contributo fundamental para a melhoria da qualidade de vida das populações servidas”, lê-se na nota da EPAL enviada à redacção. A infraestrutura agora concluída e em exploração assume-se como uma alternativa ao Aqueduto Alviela, o mais antigo da EPAL, com mais de 150 anos de funcionamento contínuo, permitindo um abastecimento mais seguro e eficiente, nomeadamente através da criação de uma reserva adequada às actuais exigências de exploração.

A empreitada incluiu a reabilitação da conduta de Alenquer numa extensão de 3.600 metros; a execução de 4.100 metros de novas condutas; a ampliação em 500 m³ do reservatório de Alenquer IV; intervenções nos pontos de entrega de água em Casais da Marmeleira e Casal Machado.