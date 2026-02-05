‘Global Finance’ distingue Novo Banco pelo oitavo ano consecutivo

O Novo Banco foi distinguido, pelo 8.º ano consecutivo, pela revista internacional Global Finance, com o prémio “Best Trade Finance Provider in Portugal 2026”, reforçando a sua posição enquanto instituição financeira de referência no apoio às empresas portuguesas nos seus processos de internacionalização.

A distinção resulta da avaliação de critérios como inovação, robustez operacional, qualidade de serviço, capacidade de mitigação de riscos e alinhamento com as melhores práticas internacionais. O prémio valoriza também o contributo das equipas especializadas do banco - nomeadamente das equipas de Trade Finance, Instituições Financeiras, IT e Operações - cuja actuação integrada permite responder de forma eficaz às necessidades de empresas dos mais diversos sectores e geografias.

A revista Global Finance, fundada em 1987, tem uma tiragem de 50.000 exemplares, com leitores em 188 países, e distingue regularmente os bancos e outros prestadores de serviços financeiros que se destacam.