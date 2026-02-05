uma parceria com o Jornal Expresso

Edição de 2026-02-05
Resíduos perigosos do Eco Parque do Relvão em debate

Resíduos perigosos do Eco Parque do Relvão em debate

A Chamusca acolheu, no dia 27 de Janeiro, a 31.ª reunião do Observatório Nacional dos CIRVER, juntando no concelho entidades nacionais com responsabilidades na regulação, fiscalização e acompanhamento de um sector considerado estratégico para a segurança ambiental. A sessão contou com a presença do presidente da Câmara Municipal da Chamusca, Nuno Mira, do vice-presidente Rui Ferreira, e de outros representantes do município. Participaram ainda o presidente do Observatório Nacional dos CIRVER, Luís Mesquitella, bem como representantes da Agência Portuguesa do Ambiente, da Autoridade da Concorrência e da CCDRLVT.
No âmbito dos trabalhos, os participantes realizaram uma visita às unidades dos CIRVER localizadas no concelho, exploradas pela SISAV e pela ECODEAL, permitindo um contacto directo com o funcionamento destas infraestruturas de referência nacional na gestão de resíduos perigosos. Da agenda da reunião fez ainda parte a aprovação do Plano de Actividades para 2026, reforçando o compromisso das entidades envolvidas com a segurança ambiental, a sustentabilidade e a melhoria contínua dos sistemas de tratamento, valorização e eliminação de resíduos perigosos.

