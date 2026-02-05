Tomar avança com plano de videovigilância e prevê investimento de 300 mil euros

A Câmara de Tomar vai avançar com o plano de instalação de videovigilância na cidade, prevendo um investimento na ordem dos 300 mil euros. O tema foi abordado na mais recente reunião do executivo municipal, onde o presidente da autarquia, Tiago Carrão (PSD), afirmou que a implementação do sistema de videovigilância na cidade é uma prioridade urgente do actual mandato.

Segundo o autarca, logo no início de Dezembro reuniu com a Polícia de Segurança Pública, tendo a videovigilância sido um dos principais temas em discussão. Tiago Carrão revelou ainda que está já agendada uma reunião com o secretário de Estado da Administração Interna, manifestando expectativa de que o processo possa avançar de forma mais célere, tendo em conta a abertura demonstrada pelo actual Governo para a aprovação destes sistemas a nível nacional.

O presidente da câmara sublinhou que este é um dossiê que já era considerado prioritário para si quando estava na oposição e que continua a sê-lo, agora em funções governativas. Nesse sentido, o Orçamento Municipal para 2026 inclui uma rubrica específica para a videovigilância, com um investimento previsto de 300 mil euros. De acordo com Tiago Carrão, este montante não permitirá uma cobertura total da cidade numa primeira fase, mas a expectativa do executivo é que, num prazo de dois anos, seja possível implementar uma rede de videovigilância com base nos locais já identificados pela PSP no mandato anterior, avançando de forma faseada e por ordem de prioridades.

Recorde-se que, no passado mês de Setembro, o anterior executivo da Câmara de Tomar, liderado por Hugo Cristóvão (PS), aprovou, por unanimidade, a formalização de um novo protocolo com a PSP, tendo em vista a instalação de videovigilância na cidade. O mesmo protocolo já tinha sido assinado há dois anos, em 2023, mas questões legais obrigaram à assinatura de um novo documento.