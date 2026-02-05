uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-02-05
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.02.05 1ª página Economia Tomar avança com plano de videovigi ...

Tomar avança com plano de videovigilância e prevê investimento de 300 mil euros

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Câmara de Tomar vai avançar com o plano de instalação de videovigilância na cidade, prevendo um investimento na ordem dos 300 mil euros. O tema foi abordado na mais recente reunião do executivo municipal, onde o presidente da autarquia, Tiago Carrão (PSD), afirmou que a implementação do sistema de videovigilância na cidade é uma prioridade urgente do actual mandato.
Segundo o autarca, logo no início de Dezembro reuniu com a Polícia de Segurança Pública, tendo a videovigilância sido um dos principais temas em discussão. Tiago Carrão revelou ainda que está já agendada uma reunião com o secretário de Estado da Administração Interna, manifestando expectativa de que o processo possa avançar de forma mais célere, tendo em conta a abertura demonstrada pelo actual Governo para a aprovação destes sistemas a nível nacional.
O presidente da câmara sublinhou que este é um dossiê que já era considerado prioritário para si quando estava na oposição e que continua a sê-lo, agora em funções governativas. Nesse sentido, o Orçamento Municipal para 2026 inclui uma rubrica específica para a videovigilância, com um investimento previsto de 300 mil euros. De acordo com Tiago Carrão, este montante não permitirá uma cobertura total da cidade numa primeira fase, mas a expectativa do executivo é que, num prazo de dois anos, seja possível implementar uma rede de videovigilância com base nos locais já identificados pela PSP no mandato anterior, avançando de forma faseada e por ordem de prioridades.
Recorde-se que, no passado mês de Setembro, o anterior executivo da Câmara de Tomar, liderado por Hugo Cristóvão (PS), aprovou, por unanimidade, a formalização de um novo protocolo com a PSP, tendo em vista a instalação de videovigilância na cidade. O mesmo protocolo já tinha sido assinado há dois anos, em 2023, mas questões legais obrigaram à assinatura de um novo documento.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...