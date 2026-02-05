Turismo na região recupera e pode beneficiar do “boom” turístico nacional

O sector do turismo no distrito de Santarém tem apresentado sinais de recuperação, alinhando-se com um cenário nacional de crescimento no sector. Os dados mais recentes mostram que o turismo em Portugal está a atingir níveis recorde, o que pode trazer oportunidades importantes para a região. Segundo o relatório “Indicadores Sociais – Distrito de Santarém”, a actividade turística no distrito regista um aumento no número de hóspedes e dormidas em estabelecimentos de alojamento turístico, acompanhada de um crescimento das receitas. A capacidade de alojamento também tem vindo a crescer gradualmente, com mais unidades, desde hotéis a turismo em espaço rural, a reforçar a oferta local.

Ao nível global, os resultados turísticos de 2024 foram históricos: o país recebeu 34 milhões de hóspedes e 88,3 milhões de dormidas, com crescimento tanto no mercado interno quanto no externo. Apesar destes números, o turismo em Santarém continua a enfrentar desafios específicos. O distrito ainda apresenta um perfil turístico mais sazonal, com maior concentração de visitas nas épocas alta e médias, e uma estada média relativamente curta. A aposta em produtos turísticos diferenciados, como o turismo rural, religioso ou de natureza, é apontada como uma das formas de prolongar a permanência dos visitantes e aumentar o impacto económico na região.

Da mesma forma, embora o crescimento do sector abra oportunidades de emprego e rendimento, a forte dependência do mercado interno e a menor notoriedade internacional do Ribatejo face a outros destinos, como o Algarve ou Lisboa, exigem estratégias de promoção e cooperação entre autarquias, empresários e entidades turísticas. O incremento de turistas e proveitos a nível nacional sustenta uma visão optimista de futuro para o distrito, mas a sua concretização depende da capacidade dos agentes locais em transformar o potencial turístico em desenvolvimento económico efectivo, criando experiências diversificadas e atraindo visitantes ao longo de todo o ano.