VFX promoveu cultura e turismo na FITUR em Madrid 

O município de Vila Franca de Xira participou, integrado na representação da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, no espaço Visit Portugal, do Turismo de Portugal, na FITUR - Feira Internacional de Turismo de Madrid, entre os dias 21 e 25 de Janeiro.
De acordo com o município, esta foi uma presença com particular importância estratégica, na medida em que permitiu reforçar o posicionamento do concelho enquanto destino integrante da Região de Lisboa, beneficiando da visibilidade internacional proporcionada pelo espaço Visit Portugal, bem como do enquadramento institucional e promocional assegurado pelo Turismo de Portugal.
A participação contribuiu para uma promoção mais consistente e articulada do território, potenciando sinergias, contactos profissionais e oportunidades.

