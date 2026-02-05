Adiadas alterações ao trânsito na zona da estação ferroviária de Santarém

Câmara de Santarém pretendia implementar alterações ao trânsito na estrada que serve a estação ferroviária da cidade, na Ribeira de Santarém, a partir de segunda-feira, 2 de Fevereiro, mas a medida foi adiada.

A Câmara de Santarém informou que, devido às condições meteorológicas adversas registadas nos últimos dias, foi decidida a suspensão temporária das alterações ao trânsito na zona da estação ferroviária, anteriormente anunciadas. Assim, a implementação das alterações à circulação rodoviária, prevista para a denominada Estrada da Estação a partir de 2 de Fevereiro, fica suspensa até 23 de Fevereiro, inclusive.

“Esta decisão visa salvaguardar as condições de segurança rodoviária, bem como garantir que a aplicação da sinalização temporária e das medidas associadas decorra em condições adequadas”, refere o município, acrescentando que continuará a acompanhar a situação e prestará nova informação oportunamente, caso se verifiquem alterações à data agora indicada.