Benavente vai distinguir António José Ganhão

Uma intervenção de uma cidadã na Assembleia Municipal de Benavente lançou o debate sobre o reconhecimento institucional de um dos autarcas mais marcantes da história do concelho, com a presidente da câmara a anunciar a intenção de avançar com a atribuição da Medalha de Honra municipal.

A atribuição da Medalha de Honra do Município de Benavente ao antigo presidente da câmara António José Ganhão, que liderou o concelho entre 1979 e 2013, foi assumida como intenção política pela presidente do executivo municipal na sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Benavente, realizada na noite de 29 de Janeiro. A novidade foi anunciada por Sónia Ferreira, que afirmou pretender propor ao executivo a atribuição da Medalha de Honra do Município ao antigo autarca comunista, bem como a realização da respectiva cerimónia de homenagem no próximo 25 de Abril.

O anúncio surgiu na sequência de uma intervenção da munícipe Palmira Machado, que é também chefe da Divisão Municipal de Gestão Administrativa e de Recursos Humanos, que usou da palavra para defender a necessidade de um reconhecimento institucional formal ao antigo presidente da câmara, para além da homenagem já prestada pelos trabalhadores municipais aquando da cessação de funções.

Palmira Machado destacou o papel do poder local democrático após a Constituição de 1976 e sublinhou que a autonomia das autarquias exige, para produzir resultados, “uma incontornável capacidade de liderança capaz de fazer acontecer”. Nesse contexto, apontou António José Ganhão como uma figura consensual na história do concelho, reconhecida “de forma transversal” pelo contributo dado ao desenvolvimento do território ao longo de várias décadas.

A munícipe recordou ainda que o antigo presidente conquistou sucessivos mandatos eleitorais, independentemente das ideologias políticas em confronto, e evidenciou a sua actuação marcada pela disciplina, rigor e capacidade de motivação das equipas com quem trabalhou. Referiu também o percurso de António José Ganhão a nível nacional, nomeadamente como vice-presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, e a condecoração com o grau de Comendador da Ordem de Mérito, atribuída em 2013 pela Presidência da República.

A intervenção mereceu resposta do presidente da Assembleia Municipal de Benavente, Luís Feitor, que agradeceu o contributo da munícipe e garantiu que o órgão deliberativo irá analisar posteriormente o teor da intervenção e decidir os passos a dar. O anúncio da presidente da câmara veio, contudo, clarificar o desfecho político da proposta, naquele que, a confirmar-se, será um gesto de reconhecimento institucional pelo percurso de mais de três décadas à frente dos destinos do concelho.

António José Ganhão foi vereador em 1976, sendo eleito presidente da câmara em 1979, permanecendo em funções até 2013, altura em que não pôde recandidatar-se ao cargo devido à limitação legal de mandatos. Integrou ainda o Comité das Regiões Europeias.