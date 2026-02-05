Código contra o assédio laboral na Câmara de Alenquer

Município Alenquer vai iniciar o procedimento para criar um Código de Boa Conduta destinado à prevenção e combate ao assédio no trabalho. A medida cumpre a legislação nacional e abre espaço à participação dos interessados.

A Câmara Municipal de Alenquer vai dar início ao procedimento de elaboração do projecto do Código de Boa Conduta para a Prevenção e Combate ao Assédio no Trabalho, um instrumento que visa reforçar a protecção dos trabalhadores municipais e promover ambientes laborais seguros, respeitadores e livres de discriminação. O futuro Código de Boa Conduta terá como objectivo estabelecer uma política de prevenção de riscos psicossociais, defender os princípios e valores da não discriminação e combater o assédio no trabalho, servindo também como guia orientador na resolução de questões éticas, morais e comportamentais, à luz da legislação em vigor.

O código é obrigatório por lei por parte dos empregadores públicos, explicou o presidente do município, João Nicolau, e por isso a autarquia tem de avançar com o procedimento. Os interessados poderão apresentar contributos no prazo de dez dias úteis a contar da data de publicação do aviso. Para o efeito, devem submeter requerimento dirigido ao responsável pela direcção do procedimento, no Balcão de Atendimento da autarquia, entre as 9h00 e as 17h00, por correio para a Câmara Municipal de Alenquer, ou por via electrónica para geral@cm-alenquer.pt.