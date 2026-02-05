Estrada entre Constância e Martinchel encerrada por motivos de segurança

A Câmara Municipal de Abrantes procedeu ao encerramento da antiga EN358-2, via desclassificada que liga Martinchel a Constância, junto ao rio Zêzere, a partir das 20h00 de sexta-feira, 23 de Janeiro, por razões de segurança. De acordo com um comunicado do município, a decisão prende-se com a possibilidade de derrocadas de taludes ao longo daquele troço, uma situação que pode agravar-se face à previsão de condições meteorológicas adversas.

O encerramento tem carácter preventivo e visa salvaguardar a segurança de pessoas e bens. A autarquia informa que a situação está a ser acompanhada de forma permanente, sendo a reabertura da via apenas efectuada quando estiverem novamente reunidas todas as condições de segurança.