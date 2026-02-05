Mação abre portas à população e lança projecto de escuta activa

A Câmara Municipal de Mação lançou a Presidência Aberta 2026, uma iniciativa que leva o executivo até às freguesias, instituições e empresas para ouvir preocupações, identificar problemas e reforçar a ligação com a população. O projecto decorre até 2 de Fevereiro e promete um contacto directo com a realidade local. A primeira paragem da Presidência Aberta decorreu na freguesia de Aboboreira, integrada na União de Freguesias de Mação, Penhascoso e Aboboreira, cumprindo uma das propostas do presidente da autarquia. Apesar da chuva, os encontros com munícipes e as visitas às instituições locais decorreram sem contratempos, mantendo o foco principal: conhecer de perto os desafios do território.

Ao longo da semana, o presidente da câmara, vereadores com pelouro, os técnicos municipais e o presidente da união de freguesias mantêm contactos directos com a população. A iniciativa inclui ainda reuniões técnicas, visitas de caractere social em colaboração com o projecto GNR de proximidade e a apresentação de projectos locais, como o MacFire. Com a Presidência Aberta, a Câmara de Mação reforça a aposta numa governação de proximidade, baseada na escuta activa e na participação, assumindo o compromisso de construir soluções ajustadas às necessidades do concelho.