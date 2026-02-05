Acabou-se o autocarro grátis entre Santarém e a estação ferroviária da cidade

O serviço MobiShuttle, contratado pela Câmara de Santarém à Rodoviária do Tejo para fazer a ligação directa entre a cidade e a estação ferroviária da Ribeira de Santarém, durou quase um ano. Agora, esse serviço passa a ser assegurado pelos transportes urbanos em Santarém. Vereador da oposição deixou críticas.

O MobiShuttle, serviço rodoviário gratuito em mini-autocarro entre Santarém e a estação ferroviária da cidade, na Ribeira de Santarém, passou a integrar as Linhas Amarela e Vermelha do serviço Scalabus desde segunda-feira, 2 de Fevereiro, “reforçando a oferta de mobilidade urbana na cidade”, informou a Câmara de Santarém em nota de imprensa. A medida é justificada pela “forte adesão por parte dos utilizadores”. As viagens passam a ser sujeitas às tarifas em vigor da responsabilidade da Rodoviária do Tejo, aplicáveis aos transportes urbanos Scalabus, “garantindo uma integração tarifária clara e transparente para todos os utilizadores”, acrescenta a autarquia.

Com esta medida, a tomada e largada de passageiros passa a ser efectuada no terminal rodoviário de Santarém, “facilitando a ligação entre diferentes modos de transporte e centralizando o serviço num local estratégico da cidade”. A Linha Amarela (Scalabus 2) passa a assegurar a ligação directa entre o terminal rodoviário e a estação ferroviária da Ribeira, de segunda a sexta-feira, com diversos horários disponíveis.

Em complemento, a Scalabus dispõe ainda da Linha Vermelha (Scalabus 3), que garante a ligação entre a estação da CP e a zona do Politécnico de Santarém, passando pelo terminal rodoviário. Até aqui, o MobiShuttle, um autocarro de 28 lugares que funcionava desde Março de 2025, procedia à tomada e largada de passageiros junto ao Campo Infante da Câmara.

“O sucesso do MobiShuttle levou a Rodoviária do Tejo a estruturar este serviço de forma mais integrada nos transportes urbanos, permitindo uma operação mais eficiente, com mais e melhores horários, maior previsibilidade e uma articulação reforçada com os restantes serviços da rede Scalabus”, conclui o município.

Pedro Ribeiro questiona racionalidade da decisão

Quem não perdeu tempo a criticar a mudança foi o vereador do PS Pedro Ribeiro, que recordou as preocupações expressas aquando da implementação do MobiShuttle, alertando para o facto de não constituir uma solução estrutural nem financeiramente viável a médio e longo prazo. E lembra que referiu na altura que já havia uma ligação à estação assegurada pela Rodoviária, com paragem em frente à estátua de Salgueiro Maia.

Após saber da decisão recente da câmara, Pedro Ribeiro sustenta que “a ligação agora apresentada como reforço já existia, tendo sido, entretanto, eliminado um serviço gratuito”. Acrescenta que “terão sido investidos cerca de 40 mil euros na contratação à Rodoviária para assegurar um serviço que já se encontrava disponível, o que levanta legítimas dúvidas quanto à racionalidade desta decisão” e que “a coincidência temporal com o período pós-eleitoral merece, igualmente, reflexão”. O vereador socialista considera “fundamental que estas situações sejam analisadas com transparência e responsabilidade”, concluindo que “a supressão de um serviço gratuito, a redução da oferta e a apresentação desta medida como uma melhoria não correspondem às expectativas dos munícipes”.