Agressor com pulseira electrónica ameaçou ex-mulher com pistola e acabou detido

“Cego” de ciúmes, um homem saiu da sua habitação onde se encontrava com pulseira electrónica e tentou atacar a mulher, em Vila Franca de Xira. Acabou detido e vai agora aguardar julgamento em prisão preventiva.

Foram momentos de pânico vividos por uma mulher na cidade de Vila Franca de Xira a 25 de Janeiro, depois de o seu ex-companheiro a ter ameaçado matar com uma pistola. O homem, de 40 anos, já tinha um historial criminal por vários crimes, encontrava-se sujeito à medida de coacção de obrigação de permanência na sua habitação, com pulseira electrónica, por estar indiciado pela prática de um outro crime de violência doméstica cometido contra outra vítima.

“Cego” pelos ciúmes, voltou a praticar o mesmo crime de violência doméstica e desta vez acabou detido pela Polícia de Segurança Pública e vai aguardar julgamento em prisão preventiva. É suspeito da prática de crimes de violência doméstica, dano qualificado, evasão, ameaças e detenção de arma proibida.

O caso aconteceu na sequência da comunicação de uma ocorrência de violência doméstica com recurso a arma de fogo em que os polícias se deslocaram de imediato ao local, tendo encontrado a vítima visivelmente abalada. Esta relatou que o seu ex-companheiro se tinha dirigido à porta do prédio da sua residência momentos antes, onde a agrediu, dando início a uma discussão motivada por ciúmes.

Segundo a PSP, ao aperceber-se do conflito, o pai da vítima dirigiu-se à janela da habitação e confrontou o suspeito, informando-o de que as autoridades já tinham sido chamadas. Perante esse aviso, o indivíduo enfureceu-se, retirou uma arma de fogo do interior da viatura em que seguia e efectuou quatro disparos, um dos quais atingiu uma das janelas da residência, deixando os moradores da zona em pânico. De seguida colocou-se em fuga para parte incerta.

As autoridades apuraram que o suspeito se encontrava sujeito à medida de coacção de obrigação de permanência na habitação, com fiscalização electrónica. Após os disparos, o indivíduo tentou obter uma justificação junto de uma unidade hospitalar para a violação da medida de coacção, tentando dizer que se ausentou de casa por se sentir indisposto. Os polícias acabaram por o localizar e interceptar no Hospital Vila Franca de Xira.

Após a recolha de meios de prova, diz a PSP, foi emitido um mandado de detenção, de modo a garantir a segurança da vítima, bem como do filho menor de ambos. O agressor vai aguardar julgamento em prisão preventiva, com o tribunal a considerar existir perigo para a vida da criança e da mãe se o homem fosse deixado em liberdade.