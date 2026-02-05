uma parceria com o Jornal Expresso

Bombeiros de Alenquer enfrentam dif ...

Bombeiros de Alenquer enfrentam dificuldades financeiras e pedem revisão de protocolo

Protocolo com a Câmara de Alenquer tem uma década e por isso vai ser revisto, garante o executivo socialista.

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alenquer encontra-se numa situação financeira delicada. O assunto foi levantado em reunião do executivo da Câmara de Alenquer pelo vereador do PSD, Francisco Guerra, que citou um e-mail da associação. “De acordo com a mensagem, a situação é trágica”, sublinhou o autarca.
O protocolo existente entre a câmara e as associações de bombeiros do concelho de Alenquer não é revisto há uma década e, por isso, as associações alertam para a importância da sua actualização. O presidente do município, João Nicolau (PS), voltou a afirmar que o objectivo é rever o protocolo em vigor, conforme já foi discutido com os bombeiros, acrescentando que os desenvolvimentos sobre o assunto serão dados a conhecer a todos os vereadores.
O MIRANTE contactou o presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alenquer, Emílio Cardoso. O responsável defendeu a revisão do protocolo com a autarquia e remeteu mais informações para uma entrevista que, até à data de fecho desta edição, ainda não tinha sido agendada.

