Bombeiros de Samora Correia ensinam como actuar em emergências com crianças

Os Bombeiros Voluntários de Samora Correia vão promover, no dia 22 de Fevereiro, um workshop de Suporte Básico de Vida Pediátrico, uma acção de formação destinada a sensibilizar e capacitar os participantes para a actuação em emergências envolvendo crianças. A iniciativa, que decorre entre as 09h00 e as 13h00, tem como lema “Ajude-nos a salvar!” e sublinha a importância da intervenção rápida e informada, lembrando que “a sua atitude pode marcar a diferença”, conforme é destacado pela organização. O workshop insere-se na estratégia de proximidade e prevenção dos Bombeiros de Samora Correia, procurando dotar a população de conhecimentos essenciais que podem ser determinantes até à chegada de ajuda especializada, sobretudo em contextos pediátricos. As inscrições encontram-se abertas e podem ser efectuadas através dos canais divulgados pela corporação, estando a iniciativa a cargo dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia, com o apoio de um patrocinador.