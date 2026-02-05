Bombeiros Municipais do Sardoal recebem reforço de equipamentos

Os Bombeiros Municipais do Sardoal receberam reforço de equipamentos para meios de protecção individual. No total, foram entregues 19 conjuntos completos de equipamentos, destinados aos operacionais do corpo de bombeiros. O material inclui botas, luvas, capacetes com lanterna incorporada e fatos de protecção, compostos por casaco e calça. Os equipamentos foram disponibilizados ao Centro Social dos Bombeiros de Sardoal, no âmbito de uma oferta da empresa BUIJNINK, sediada no concelho, através do seu proprietário, Leon Buijnink, e da restante equipa gestora. A entrega decorreu no dia 16 de Janeiro.