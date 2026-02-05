uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-02-05
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.02.05 1ª página Sociedade Bombeiros Municipais do Sardoal rec ...

Bombeiros Municipais do Sardoal recebem reforço de equipamentos

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Os Bombeiros Municipais do Sardoal receberam reforço de equipamentos para meios de protecção individual. No total, foram entregues 19 conjuntos completos de equipamentos, destinados aos operacionais do corpo de bombeiros. O material inclui botas, luvas, capacetes com lanterna incorporada e fatos de protecção, compostos por casaco e calça. Os equipamentos foram disponibilizados ao Centro Social dos Bombeiros de Sardoal, no âmbito de uma oferta da empresa BUIJNINK, sediada no concelho, através do seu proprietário, Leon Buijnink, e da restante equipa gestora. A entrega decorreu no dia 16 de Janeiro.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...